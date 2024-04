CdS Campania – L’urlo “ADESSO BASTA”. ” ’A nuttata non passa più “

In primo piano e nel profilo interno del Cds edizione locale Campania

Factory della Comunicazione

’Difesa immobile e Cerri a segno di testa dopo 4’

Calzona non trova la giusta reazione dai suoi

Arriva così, a Empoli, un altro pesante passo falso

E la qualificazione all’Europa è sempre più distante

Il Napoli non c’è e Nicola incassa tre punti pesantissimi nella corsa che porta alla salvezza

I l 23 aprile 2023, dopo la vittoria con la Juve a Torino, il Napoli fu accolto nella notte all’aeroporto da diecimila napoletani in festa per la vittoria ormai annunciata dello scudetto. Ieri, un anno dopo, i tifosi hanno convocato la squadra sotto la curva del Castellani per urlare in faccia a tutti la rabbia e la delusione per l’ennesima sconfitta (la decima) e soprattutto per una prestazione sconcertante: squadra svuotata, senz’anima, incapace di reagire e anche di giocare. Non un sussulto d’orgoglio, non un’azione degna di nota: in svantaggio dal 4′ e da quel momento quasi paralizzata. Incredibilmente. Nonostante l’obiettivo Europa ancora alla portata: già, ma il gruppo visto ieri all’opera non ha fatto nulla per meritarla. L’Empoli, invece, raccoglie il massimo con il minimo sforzo: un tiro nello specchio, un gol. Cerri di testa. Che poi esce al 20′ per infortunio: ma cosa importa? E’ l’eroe di giornata così come Nicola: tre punti che sono oro per la salvezza, un’impresa inseguita con l’anima e la voglia. E la fame: una lezione per il Napoli.

Fonte: CdS