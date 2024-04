Tutti i possibili scenari per l’accesso alle coppe europee

Factory della Comunicazione

Siamo al giro di boa, 6 giornate alla fine del campionato con tutto un finale da scrivere. Con la quinta squadra in Champions, si riaprono molti scenari, soprattutto per il Napoli.

Ora, con il grafico del corriere dello sport, vediamo tutti i possibili scenari per l’accesso alle varie competizioni europee.



CHAMPIONS

5 squadre via campionato

Le prime 5 della classifica (Inter già aritmeticamente sicura del posto)

+1 squadra via EuroLeague

• Se Roma o Atalanta vincono l’Europa League senza arrivare tra le prime cinque in campionato

EUROPA LEAGUE

1 (0) squadra via Coppa Italia

1 (2) squadra via campionato

• Di base, i 2 posti in Europa League vanno alla 6ª classificata e alla vincitrice della Coppa Italia.

-1 posto al girone se…

L’Italia perde 1 posto se chi vince l’Europa League si è già qualificato all’EL 2024-25 attraverso campionato o Coppa Italia. Dunque se:

• la Roma vince l’Europa League e chiude al 6° posto

• l’Atalanta vince l’Europa League e chiude al 6° posto (in EL solo la vincitrice della Coppa Italia)

• l’Atalanta vince l’Europa League e la Coppa Italia

+1 squadra via Conference

Se la Fiorentina vince la Conference, ma non vince la Coppa Italia né si qualifica via campionato, accede ugualmente all’Europa League (1 slot in più)

CONFERENCE

1 squadra via campionato

Di base la 7ª in classifica o la meglio piazzata fuori dalle altre due coppe. 0 squadre italiane

Se la Fiorentina vince la Conference ed è già qualificata alla Conference via campionato, partecipa all’Europa League e l’Italia non sarà rappresentata nella terza coppa

Il Bologna sta vivendo una stagione da sogno, nessuno alla vigilia avrebbe pensato di trovarla in questa posizione a sei giornate dal traguardo, e mollare proprio ora che la qualificazione in Champions è così vicina sarebbe un vero peccato.

Successivamente se una tra Roma e Atalanta riuscisse a trionfare a Dublino chiudendo al sesto posto in campionato (o vincendo la Coppa Italia), avendo cioè già ottenuto il pass per l’Europa League attraverso le competizioni domestiche, l’Italia avrebbe un posto in più in Champions ma anche uno in meno in Europa League.

A seguire ci sono le formazioni arrivate prima e seconda nella scorsa stagione, Napoli e Lazio. Entrambe hanno giocato un campionato ben al di sotto delle aspettative, soprattutto i campioni d’Italia in carica che devono cercare di onorare lo scudetto sul petto inseguendo il quinto posto, occupato dalla Roma, distante oggi sei punti. Il Napoli con uno sprint finale potrebbe almeno garantirsi il posto in Europa League.