Settore Giovanile Napoli: dagli Under 14 alla Primavera2, un fine settimana ricco di calcio

Settore Giovanile Napoli ha un weekend ricco di impegni. La società azzurra avrà impegnato le sue Under nel Campionato di Primavera 2, Under 17, Under 16, Under 15 ed infine Under 14.

Campionato Primavera 2.

Gli azzurrini di Andrea Tedesco sono impegnato nel derby contro la Salernitana sabato 20 alle 14.30 al Piccolo di Cercola. Un match che preannuncia avvincente; poiché, rivalità a parte, le due squadre sono impegnate nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi di campionato. A quarto gare dalla fine, Napoli Primavera ha 7 punti di vantaggio sul sesto posto (primo degli esclusivi dai playoff promozione) ma gli azzurrini puntano a rafforzare il proprio terzo posto della generale, che vorrebbe dire affrontare l’Ascoli nella gara secca nei quarti dei playoff. Dal canto suola Salernitana è a + 10 dalla zona retrocessione e con un successo sarebbe aritmeticamente salva.

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B.

Penultima gara di campionato per selezione di mister Liguori. Gli azzurrini, che non ha grosse velleità di classifica, affronteranno il Torino (ancora in corsa per i playoff) nell’ultimo match stagione tra le mura amiche. A due gare dalla fine il Napoli è penultimo in classifica a + 5 dall’ultimo posto e a – 3 dal terzultimo posto.

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B.

Gli azzurrini di mister Annunziata sono giunti anche loro alla penultima gara della stagione (ultima tra le mura amiche). I partenopei sono impegnati domenica contro il Parma, in un match che si prospetta importante in ottica playoff. Al momento il Napoli è a 2 punti dalla zona playoff ed in caso di vittoria raggiungere il Parma a pari punti in classifica ma per rientrare nella zona palyoff deve sperare in una sconfitta del Torino e del Bologna

Settore Giovanile Napoli: Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

Ultima gara stagionale per i ragazzini di mister Galizia. Gli azzurrini sono impegnati in quel di Bologna per evitare il penultimo posto nella generale. La gara non sarà semplice; poiché emiliani cercheranno un successo per blindare il loro secondo posto in classifica.

Campionato Nazionale Under 14.

E’ l’unica squadra del Settore Giovanile Napoli che ha conclusa la regular season. Gli azzurrini di mister Perfetto hanno chiuso il loro sono in attesa di sapere i loro avversario nei playoff.