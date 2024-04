Nicola prepara la gara: “Napoli abile nella gestione e nella riaggressione”

Nicola prepara come suo solito con grinta la sfida al Napoli che, dice il tecnico dei toscani, non è solo Kvara ed Osimhen. «Sono tantissimi i ragazzi di qualità del Napoli. In avanti per esempio Politano è un giocatore sempre pericoloso e a lui aggiungerei Simeone e Raspadori. Il Napoli ha la capacità di gestire il gioco e poi è forte nella riaggressione. La squadra di Calzona è abile negli attacchi laterali e nell’ attacco della profondità». In merito alla probabile formazione, non si lascia andare, ma come si legge sul CdS, a livello tattico l’Empoli non dovrebbe presentare grandi novità. Difesa a tre, poi quattro centrocampisti, due uomini sulla trequarti e un attaccante. Per quanto riguarda i singoli, parole dolci per il giovane Jacopo Fazzini che potrebbe entrare a gara in corso. Mentre quella di oggi sarà una partita speciale per il portiere Elia Caprile, arrivato in prestito all’Empoli proprio dal Napoli. «Da tempo abbiamo scelto di dargli fiducia – chiude Nicola – e gli allenamenti di Sicignano lo stanno aiutando molto».