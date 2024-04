Il Mattino – Gasperini è nella lista di ADL: ma c’è un ostacolo da superare

Stesso ingaggio, euro più euro meno, ma situazione diversa per Gian Piero Gasperini. Anche il tecnico dell’Atalanta è uno dei pupilli di De Laurentiis, ma in questo caso ci sarebbe da superare l’ostacolo della Dea. Il Gasp infatti è reduce da una stagione storica in terra orobica (dove ormai staziona dal 2016) ed ha ancora un anno di contratto con il club nerazzurro.

Come scrive il Mattino, i contatti pare ci siano stati così come la disponibilità al dialogo. Si vedrà. In tal caso, gli enfant prodige Ruggeri e Scalvini potrebbero seguirlo all’ombra del Vesuvio. Vincenzo Italiano andrà via dalla Fiorentina a fine stagione, ma dopo tanti ammiccamenti le parti pare non si siano (ancora) prese del tutto.

Francesco Calzona. L'attuale tecnico del Napoli si gioca l'eventuale riconferma nel caso in cui riesca a centrale una qualificazione in Champions. E con lo slot del quinto posto, le chance aumentano.