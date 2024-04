EMPOLI-NAPOLI: TOP & FLOP

Empoli e Napoli in questa stagione hanno cambiato ben tre allenatori, coi toscani che però stanno beneficiando della cura Nicola.

E’ finita da poco la gara del “Castellani” tra Empoli e Napoli, valida per la 33° giornata del campionato di serie A.

TOP

Nessuno-

FLOP

Di Lorenzo– E’ diventato un problema questo ragazzo. Da simbolo dello scudetto a quello della disfatta azzurra. Si fa infilare da Cerri (che non segnava da quasi tre anni) come un ragazzino da scuola calcio, guardando il pallone e non l’avversario in area. Fa rimpiangere addirittura Hysaj nella qualità dei cross. IMPROPONIBILE!!!

Natan– Se il ragazzo si farà non lo capiremo mai in questa stagione, dove tecnici improvvisati non lo hanno certamente aiutato. Gioca da terzino sinistro puro in una difesa a quattro senza saper né difendere né attaccare. Merita di uscire alla fine del primo tempo.

Lobotka– Per capire la pochezza del lavoro di Calzona basta guardare la prestazione del suo perno in Nazionale. E’ peggiorato tantissimo Lobotka e a Empoli sbagliando anche l’idea su cosa fare col pallone tra i piedi. Tornerà a essere grande l’anno prossimo, quando il Napoli avrà un allenatore vero.

Zielinski– Calzona nel prepartita si è detto felice delle belle prestazioni del polacco (!!!). Inutile come l’intera sua stagione. Non attacca, ne’ difende ma resta in campo perché Traore non ha diritto a calpestare l’erba con la maglia del Napoli. PERSONALMENTE NON VEDO L’ORA CHE VADA VIA.

“Top & Flop” è a cura di Marco Lepore