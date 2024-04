Empoli e Napoli: tutti i numeri della delicatissima gara

Difesa da ritrovare

Il Napoli ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre di campionato e non arriva a quattro gare di fila con almeno due reti concesse da settembre 2015 (sette, a cavallo di due stagioni, quattro nel 2014/15 e tre nel 2015/16).

Trasferte senza gol Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol in sei trasferte in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa peggio dalla stagione 1997/98 (nove in quel caso).

Tiri totali Da una parte, il Napoli (546) è la formazione che conta più conclusioni in questo campionato; dall’altra, l’Empoli ha subito 487 tiri, meno solo della Salernitana (494) nel torneo in corso.

Niang vuole il bis M’Baye Niang, che ha già segnato contro il Napoli in Serie A il 27 agosto 2016, ha realizzato quattro gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dai suoi migliori risultati stagionali nel massimo campionato italiano (cinque reti nel 2014/15 e nel 2015/16).

Garanzia Osi-Kvara Dall’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli (19 febbraio 2024), Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i due giocatori che hanno preso parte a più reti in Serie A (sette in sette incontri per entrambi; sei gol e un assist per il nigeriano e quattro reti e tre passaggi vincenti per il georgiano).

