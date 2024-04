Chiunque siederà in panchina, il Napoli ripartirà da Lobotka

Registi alla Stanislav Lobotka, in giro, non ce ne sono. Proprio per questo, il Napoli 2024/2025 ripartirà dallo slovacco. Nonostante il Barcellona, nonostante le lusinghe di Xavi, nonostante i contatti con l’agente di Lobo. Lui è troppo utile al Napoli, troppo uomo squadra, nel carisma, nei piedi e nei movimenti, mai un comportamento fuori dalle righe, un esempio per tutti, d’umiltà, di spirito di sacrificio. Per tutte queste ragioni, come scrive anche il CdS: “il centrocampista sarà un punto fermo del Napoli che verrà. Poco male, visto che il suo grande fan Xavi a fine anno andrà via e il Barça non ha ancora scelto l’allenatore con cui ripartire. L’ultimo rinnovo, del resto, Lobotka l’ha firmato il 15 marzo 2023, prolungandolo il contratto fino al 2027. Non c’è via di fuga, per il Napoli è blindato.”

