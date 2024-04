Campionato Primavera2 – Napoli-Salernitana: gli azzurrini vogliono mantenere la posizione

Campionato Primavera2 – Napoli-Salernitana è una delle partite più sentite della stagione. La rivalità tra i due club si fa sentire anche a livello, soprattutto in questo momento della stagione, con i due che hanno obiettivi di campionato ben delineati. A quattro gare dalla fine, il Napoli Primavera è in piena zona playoff, gli azzurrini attualmente sono terzi con 7 punti di vantaggio dal sesto posto (primo degli esclusi dagli spareggi promozione). Dal canto suo la Salernitana è dodicesima in classifica, a + 12 dalla zona retrocessione e spera di chiudere contro la pratica salvezza.

Qui Napoli

Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria in casa del Crotone per 0-3, hanno vinto 9 delle ultime 11 partite. Per questo match Andrea Tedesco deve rinunciare a Luigi D’Avino, aggregato alla prima squadra. Per il resto l’undici titolare dovrebbe essere composto da Turi in porta, difesa a 3 con De Luca, Esposito, Mazzone. A centrocampo agiranno Peluso e Di Lauro sugli esterni mentre in mezzo capitan Gioielli, farà coppia con Russo. In attacco Vilardi e Spavone supporteranno Vigliotti.

Qui Salernitana

I granata nelle ultime quattro partite hanno ottenuto una sconfitta, due pareggi ed una vittoria, sono reduci dal pari contro il Pescara e contro il Napoli sperano di ottenere l’aritmetica salvezza. La squadra è allenata da Alessandro Boccolini, che a novembre è subentrato a Gennaro Scarlato. Il tecnico tende a schierare la sua squadra con il 4-3-2-1, modulo che riproporrà anche contro il Napoli. Il capitano della Salernitana è Emanuele Elia, mentre il massimo goleador è Luca Boncori. Per quello che concerne la formazione, l’11 titolare dovrebbe essere composto da Salvati in porta, linea difensiva con Ruffo ( a destra), Guccione ed Elia al centro, ed infine Ferrari (a sinistra). Partirà dalla panchina Vuillermoz. A centrocampo assente Serra a causa di un infortunio, agiranno Pascalau, Giannini e Borrelli. In attacco Capparella e Bocori supporteranno la punta Fusco.

Campionato Primavera2 – Napoli-Salernitana: probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Salvati, Ruffo, Guccione, Elia, Ferrari; Pascalau, Giannini, Borrelli; Capparella, Bocori; Fusco. All: Boccolini

Napoli (3-4-2-1): Turi, De Luca, Esposito, Mazzone; Peluso, Gioielli, Russo, Di Lauro; Vilardi, Spavone, Vigliotti. All: Tedesco.

Dove vedere il match.

Non c’è copertura televisiva per questa partita, che si giocherà oggi alle 14.30 al Piccolo di Cercola.

Fonte: Ilcorriere azzurro.it