Tante dritte di mercato dall’agente Marco de Marchi

“Hancko per la difesa del Napoli sarebbe un ottimo rinforzo – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live–, l’ho visto varie volte da vicino, l’ultima la settimana scorsa. È un difensore che è maturato e migliorato moltissimo, ha struttura fisica ma è anche veloce, ha personalità, è di piede sinistro. Oggi la caratteristica principale che viene richiesta dagli addetti ai lavori è proprio il binomio tra fisicità ed esplosività, perché molte difese giocano con il baricentro alto. Già gioca in una grande squadra, quale è il Feyenoord, ma è pronto per un ulteriore salto nel calcio italiano, e quindi sarebbe pronto per il Napoli. Certo, il Feyenoord è una bottega gara, le cifre che leggo penso siano quelle che chiede il club. In Olanda e in Eredivisie ci sono tanti talenti, uno di questi è Jorrel Hato dell’Ajax, ma andiamoci piano. E’ un difensore 2006, capisco che ha destato meraviglia per la sua età, ma non ha ancora una struttura atletica definita e deve ancora crescere. Io lo lascerei crescere ad Amsterdam, andrei più cauto rispetto, per esempio, al coetaneo Cubarsì. Ho dubbi, non so se potrebbe fare il centrale nella difesa a 4. Tra Gimenz e David chi è più pronto per raccogliere l’eredità di Osimhen? Per me David, l’attaccante del Lille è più formato, Gimenez sta facendo molto bene al Feyenoord ma è un passo indietro al canadese. Il messicano è un ottimo attaccante, sostituire un giocatore come Osimhen è complicato, il nigeriano ha caratteristiche uniche nel suo genere. Wieffer è un giocatore che conosco molto bene, sono amico del procuratore, ne ho parlato con diverse squadre italiane anche quando giocava nell’Excelsior, nella seconda divisione olandese, ma non mi ascoltarono in tanti. Oggi è diventato un giocatore importante, credo che anche lui sia pronto per un salto in avanti. Se ne ho parlato anche col Napoli? In generale, è un calciatore che ho presentato qua in Italia: mettiamola così. Timber è un altro calciatore di valore, è un centrocampista di grande dinamismo, forza e cambio di passo. Sono molto felice per il mio Bologna, sta facendo grandi cose grazie a competenza e lungimiranza. Dispiace e sorprende vedere il Napoli così, ma dopo lo scudetto poteva esserci qualche problema. Ma il club ha tutto per riprendersi in futuro”.

