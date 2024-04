“Su David del Lille concorrenza folta. Sostituire Zielinski non sarà facile”

Benoit Cauet, ex calciatore – fra le altre di Inter, Napoli e Torino, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio di alcuni temi relativi al campionato di Serie A, con la trentatreesima giornata che potrebbe concludersi con la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri.

Factory della Comunicazione

I tifosi interisti, lunedì, potrebbero chiudere la settimana perfetta, con l’eliminazione del Milan e la seconda stella ottenuta nel derby…

“E’ una stagione molto bella per l’Inter. I nerazzurri hanno giocato benissimo per gran parte dell’anno. La vittoria della seconda stella nel derby potrebbe essere la ciliegina. Sarebbe il coronamento di una stagione. Il titolo non è mai stato messo in discussione”.

Una eventuale sconfitta nel derby inficerebbe il percorso o la tenuta mentale dei nerazzurri?

“Non cambierà nulla sulla sorte di quel che è questo campionato. L’Inter ha un largo vantaggio e non credo sia possibile alcun recupero. Sono anni che i nerazzurri fanno bene nel derby. Li gestiscono bene. È vero che il Milan ha subìto una dura sconfitta a Roma e, dunque, un avversario ferito è sempre difficile da gestire. I rossoneri saranno obbligati ad una reazione. Vedere trionfare gli interisti nel derby sarebbe una sconfitta durissima. L’esperienza, l’abitudine ad un gioco di qualità, però, pongono l’Inter in vantaggio”.

Ci sono alcuni giocatori del Lille attenzionati dai club italiani. David, in particolare, può essere un calciatore adatto al campionato italiano? Anche su Zhegrova c’è l’interesse di qualche squadra di A.

“David, non da oggi, sta facendo molto bene. Il canadese è sulle liste di tante squadre. Sono giocatori molto ricercati e sarà complicato assicurarseli. Sono operazioni che sarebbe stato meglio concretizzare prima. David è sicuramente diverso da Osimhen, ma è un attaccante che può fare molto bene”.

Il sostituto di Zielinski potrebbe essere già presente in rosa o andrà individuato sul mercato?

“L’impiego di quest’anno, in una stagione complicata per diverse ragioni, non ha aiutato il calciatore polacco. Tuttavia, per sostituire Zielinski ci sono dei giocatori molto interessanti. Penso, ad esempio, a Khéphren Thuram del Nizza. Le premesse sono molto importanti. Quest’anno ha acquisito esperienza, ma è un calciatore già maturo”.