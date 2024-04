Serie A, Luis Alberto fa volare la Lazio: Genoa battuto, a Marassi è 0-1

Alla Lazio serve un guizzo di Luis Alberto – che appena una settimana fa aveva annunciato l’addio ai biancocelesti – per avere ragione di un coriaceo Genoa: la squadra di Gilardino deve recriminare per diverse occasioni sprecate nella prima frazione della gara, su tutte quella di Ekuban in contropiede poco prima dell’intervallo.

A Marassi, l’inizio del match è all’insegna dell’equilibrio con le due formazioni che provano a scuotersi con Retegui e Gila. Poi è la volta di Castellanos il quale, anziché calciare, cerca a rimorchio un compagno che non arriva. L’opportunità più nitida per i padroni di casa giunge un istante dopo: Ekuban scappa via in contropiede insieme a Gudmundsson ma l’attaccante non sfrutta il tre contro uno e invece di liberare per l’islandese mette incredibilmente sul fondo.

Nella ripresa sono i biancocelesti a tenere più alto il baricentro e, dopo le occasioni sui piedi di Luis Alberto (deviazione in corner) e Felipe Anderson (salvataggio di Martin), giunge il meritato vantaggio: il brasiliano – che dal prossimo luglio si accaserà al Palmeiras – pesca Kamada: il giapponese conquista palla e serve in profondità il Mago che porta avanti la squadra di Tudor. I rossoblu non hanno energie per imbastire una reazione e la gara si trascina fino al fischio finale senza sussulti.

Con questo risultato, balzo in classifica della Lazio – ora a 52 punti – mentre il Genoa resta fermo a 39, ma ad un passo dalla matematica salvezza.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco (34′ st Sabelli), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup (43′ st Thorsby), Strootman (22′ st Badelj), Martin; Gudmundsson; Ekuban (22′ st Ankeye), Retegui. (A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Haps, Bohinen, Papadopoulos). All: A. Gilardino.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (1′ st Romagnoli), Gila; Lazzari (36′ pt Hysaj), Vecino, Kamada, Marusic; Luis Alberto (41′ st Rovella), Felipe Anderson (22′ st Cataldi); Castellanos (22′ st Pedro). (A disp.: Renzetti, Sepe, Pellegrini, Isaksen). All: I. Tudor.

Arbitro: E. Feliciani di Teramo; ass. Zingarelli e Scarpa; IV Uff. Marinelli; VAR Abisso; AVAR La Penna.

Rete: 22′ st Luis Alberto (L)

Assist: 22′ st Kamada (L)

Ammoniti: 17′ pt Casale (L), 42′ st Cataldi (L)

Recupero: 1′ pt; 4′ st

Spettatori: 30.697 (27.777 abbonati, 2.920 biglietti, di cui 44 ospiti).