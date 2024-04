La Top 5 dei marcatori della storia del Napoli

In quest’ultima stagione il Napoli è andato incontro a difficoltà di ogni tipo, disputando un’annata assolutamente insoddisfacente da Campione d’Italia in carica. Il club spera ovviamente di vedere qualche miglioramento nella prossima stagione e di poter figurare meglio all’interno dei risultati Serie A della prossima annata di campionato.

Questo dipenderà ovviamente anche dai giocatori. Nella storia del Napoli, alcuni di essi sono riusciti a scrivere pagine indelebili nel percorso azzurro. Non a caso, oggi parleremo della mini lista dei Top 5 marcatori assoluti di tutta la storia del club.

Attila Sallustro – 108 gol (11 stagioni)

Conosciuto affettuosamente come “Il Veltro”, Attila Sallustro è stato una delle prime leggende del Napoli. Nelle sue 11 stagioni con il club ha segnato 108 gol, una cifra impressionante per l’epoca. Sallustro non era solo un goleador ma un simbolo di eleganza e dedizione, qualità che lo rendevano amato dai tifosi e rispettato dagli avversari.

Diego Armando Maradona – 115 gol (7 stagioni)

Parlare di Maradona è parlare della storia stessa del calcio, specialmente se abbinata ai colori azzurri. Arrivato a Napoli nel 1984, Diego Armando Maradona è diventato più di un semplice giocatore; è stato il cuore e l’anima della città. Con 115 gol in 7 stagioni, ha portato il Napoli a conquistare due titoli di Serie A, una Coppa UEFA e altri trofei nazionali, diventando una figura leggendaria non solo per i suoi gol ma per il suo impatto trasformativo sulla squadra e sulla città intera.

Marek Hamšík – 121 gol (12 stagioni)

Il centrocampista slovacco Marek Hamšík ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli. Con 121 gol in 12 stagioni, Hamšík ha dimostrato una costanza e una leadership che lo hanno reso uno dei pilastri del club, oltre che il capitano designato per svariati anni. Oltre ai gol, la sua capacità di dirigere il gioco a centrocampo e la sua dedizione per la maglia azzurra lo rendono uno dei più grandi di sempre.

Lorenzo Insigne – 122 gol (11 stagioni)

Cresciuto nel vivaio del Napoli, Lorenzo Insigne è un prodotto autentico della passione calcistica napoletana. Con 122 gol in 11 stagioni, Insigne non è solo un prodigioso marcatore ma anche un simbolo della città di Napoli, anche se il suo rapporto con la piazza spesso si è manifestato tramite un vero e proprio odi et amo. La sua abilità nel dribbling e la precisione nei tiri da fuori sono state fondamentali per il successo del club negli anni recenti.

Dries Mertens – 148 gol (9 stagioni)

In cima alla lista dei migliori marcatori nella storia del Napoli troviamo il belga Dries Mertens. Con 148 gol in soli 9 anni, Mertens – soprannominato affettuosamente Ciro per il suo affetto verso la piazza – ha superato ogni aspettativa, diventando il capocannoniere di tutti i tempi del Napoli anche grazie al cambio di ruolo da laterale offensivo a falso nueve. La sua agilità, velocità e incredibile senso del gol lo hanno reso uno dei più temuti attaccanti in Italia e un idolo per i tifosi del Napoli.