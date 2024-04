Il Mattino – Napoli-Roma, sarà ancora sold out al Maradona

Dopo la sfida di domani al Castellani contro l’Empoli, il Napoli è chiamato al big match, probabilmente sabato 27 aprile (data e ora non sono ancora definitve) contro la Roma di De Rossi, appena qualificata alle semifinali di Europa League. Anche per questa gara al Maradona è previsto il sold out, come sottolinea Il Mattino. “La passione azzurra non ha limiti e neppure confini. Che sia una partita di cartello o una sfida che ha poco da dire in termini di classifica, il comune denominatore resta lo stesso. Il pubblico azzurro risponde sempre presente. Anche nell’appendice di una stagione a dir poco fallimentare per i campioni d’Italia in carica. Era successo con il Frosinone domenica scorsa nell’amaro pareggio che probabilmente è costato caro a Di Lorenzo e compagni, figuriamoci se poi l’avversario si chiama Roma e se magari è ancora in ballo uno scontro diretto per l’Europa. Detto, fatto. Neanche il tempo di mettere in vendita i biglietti per il prossimo big match al Maradona contro la sorprendente formazione giallorossa di Daniele De Rossi che già si prevede un altro pienone. Il tutto senza sapere ancora il giorno e l’orario della sfida contro Dybala e compagni che potrebbe riservare piacevoli sorprese – si spera – per il Napoli di Calzona. È ancora presto per emettere un verdetto, ma gli azzurri restano in corsa – nonostante tutto – per un posto in Europa.

Factory della Comunicazione