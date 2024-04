CdS – Il futuro di Kvaratskhelia ad un passo, rinnovo e clausola in arrivo

Uno dei protagonisti della prossima stagione de Napoli sarà sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, miglior calciatore della Serie A nell’anno dello scudetto. In arrivo per lui il rinnovo, con clausola, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvara e tutti gli altri non appena comincerà l’estate. Il Napoli si spoglierà per rivestirsi di nuovi stimoli, ma tra i calciatori in uscita non c’è Kvara, anzi. L’idea comune è di proseguire insieme ritoccando verso l’alto l’ingaggio. Del suo futuro si parla anche in Georgia, oltre al prolungamento e all’aumento di stipendio – meritato dopo due anni ad altissimo livello – resiste l’idea dell’inserimento di una clausola stile Osimhen (da 130 milioni, la sua). De Laurentiis ha apprezzato il comportamento di Kvara che in tutti questi mesi non ha mai reso prioritario il tema rinnovo. Il georgiano sa di meritare un “premio” per l’exploit italiano ma ha sempre rinviato a fine anno ogni discorso, dedicando al campo ogni suo sforzo o pensiero”.

Factory della Comunicazione