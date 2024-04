Gazzetta – Il Napoli vuole David, si riflette sulla cifra da proporre al Lille

Il finale di stagione si avvicina, e con esso il probabile addio di Osimhen, perciò bisogna correre ai ripari per non farsi trovare impreparati. Il nome più cercato è quello di Jonathan David, attaccante del Lille, per cui ci sarebbe già l’accordo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Jonathan David si avvicina al Napoli. Il giocatore vuole l’azzurro, c’è intesa sull’accordo, si riflette sulla cifra da proporre al Lille. I francesi chiedono 50 milioni, il Napoli parte da una valutazione di 35 con l’aggiunta di una componente legata ai traguardi centrali nell’annata che verrà. Non spaventa comunque la differenza. Il budget sarà notevole dopo l’addio di Osimhen. La differenza non spaventa, i rapporti tra le società sono ottimi e, soprattutto, il presidente avrà a disposizione un budget importante per la campagna acquisti. La cessione di Osimhen frutterà tra i 120 e i 130 milioni, come previsto dalla clausola concordata nell’ultimo rinnovo sottoscritto a Natale. Al momento David percepisce circa un milione di euro, mentre a Castel Volturno sono pronti a dargliene tre con l’inserimento di bonus legati sia ai risultati di squadra sia al rendimento individuale, per una durata complessiva di cinque anni senza opzioni. Non sono stati ancora affrontati i temi più spinosi, come l’inserimento di una clausola rescissoria e le questioni relative ai diritti d’immagine”.

