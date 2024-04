G.Fedele: “Allegri al Napoli? C’è un indizio! Max aziendalista come lo era Ancelotti”

“Allegri? Salgono molti sul carro, fui il primo a dire che potrebbe essere anche lui il nuovo tecnico del Napoli. Certo – ha detto l’agente Fifa Gaetano Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – con Allegri il cambiamento sarebbe enorme. Forse se si vuole il bel gioco non sarebbe l’ideale, così come con Conte non ci sarebbe calcio spettacolo, ma mentre Antonio è uno che pretende grandi giocatori, di sicuro Max è un po’ più aziendalista, come lo era Ancelotti. Ho fatto il nome di Allegri perché conosce benissimo Manna, e andando per logica vedo una ratio, a questo punto, dell’arrivo a Napoli proprio del giovane direttore sportivo.

