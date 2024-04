De Marchi: “Conte è l’obiettivo numero uno per il Napoli, il tecnico riflette”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco de Marchi, agente Fifa ed ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Roma. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Conferma meritata per Daniele De Rossi alla Roma?

“Sostituire uno come Mourinho non è mai facile, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ha lasciato il segno, anche sotto il punto di vista della personalità. Il sostituto ideale, dunque, era proprio uno come Daniele. Roma è casa sua, non ha bisogno di adattarsi. Anche i calciatori sanno chi è Daniele De Rossi. Il suo impatto è stato molto positivo.

Il comunicato della società, inoltre, arriva al momento giusto, per indicare una direzione alla squadra. Credo sia un bel risultato per Daniele, farà di tutto per dare il massimo a casa propria. Oltre ad essere un ex calciatore, è il primo tifoso giallorosso. Non lascerà nulla al caso e lavorerà per costruire un grande futuro”.

Qual è il futuro migliore per un prospetto del calcio italiano come Federico Chiesa?

“Non gestendolo io e non avendo rapporti vicini, posso solo dare un giudizio per quella che sembra la situazione dall’esterno. Mi sembra di poter dire che ci sia un po’ di malumore nell’aria, nel non trovare la collocazione giusta. È un grandissimo giocatore, forse impiegato in ruoli che non esaltano le sue caratteristiche. Lo vedo come esterno di attacco, da impiegare a piede invertito. È da quella la zona del campo in cui è riuscito ad imprimere un cambio di passo per la squadra.

Ho letto che Federico, recentemente, non ha apprezzato i cambi delle ultime partite. Nei club arrivano i momenti in cui è necessario un ricambio e, forse, anche Chiesa sta valutando la situazione per trasmettere alla società il suo pensiero. Ripeto, però, che si tratta di una mia interpretazione di quel che si legge in questi giorni”.

Quale sarà il futuro di Max Allegri? Sulla panchina dei bianconeri sembra ormai certo che siederà Thiago Motta…

“Si danno per scontate certe situazioni, ed il calcio è bello anche per questo. Si leggono e si ascoltano commenti che sembrano essere già scontati quando, invece, le cose possono cambiare in corsa. Allegri ha ancora un anno di contratto. Lo scorso anno c’è stato un cambiamento nell’area tecnica con l’arrivo di Giuntoli, uno dei migliori in assoluto. Credo che anche qui ci sia una valutazione in corso, fermo restando che questo malumore potrebbe definire il momento giusto per separarsi.

Tuttavia, in tal caso sarebbe necessaria una valutazione più ampia dal punto di vista economica. Max, con il suo curriculum, ha dimostrato di aver fatto bene. Nella storia di ognuno di noi, però, ci sono dei cicli, che giungono al termine. Per quanto riguarda Motta, credo che voglia rimanere concentrato su un finale di stagione molto importante. Sarà una scelta che un po’ tutti aspettiamo di capire”.

Conte è davvero vicino al Napoli?