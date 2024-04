CdS – Dries “Ciro” Mertens e Ciro Romeo a Castel Volturno, cronaca di un amore infinito

Ieri grande sorpresa per gli azzurri a Castel Volturno, è tornato a trovarli, Dries Mertens, per i napoletani “Ciro” con suo figlio Ciro Romeo. L’amore dei napoletani poi, lo ha inondato per il resto della giornata che ha trascorso nella città partenopea, come racconta il Corriere dello Sport. “Ciro più Ciro. Che sorpresa: i Mertens a Castel Volturno. Dries detto Ciro, il più grande cannoniere della storia del Napoli ora al Galatasary, è passato a salutare i vecchi compagni e i vecchi amici al Konami Training Center con suo figlio Ciro Romeo, nato a marzo 2022, pochi mesi prima di salutare la città e la squadra all’alba dello scudetto. Mertens è arrivato ieri mattina, ha abbracciato tutti e poi ha assistito all’allenamento con suo figlio, debitamente vestito con la maglia azzurra che fu di papà, numero 14, con tanto di nome “Ciro” sulle spalle. Perfetto. Un amarcord emozionante per tutti, da Calzona e i giocatori ai magazzinieri Tommaso Starace e Antonio Di Paolo, estremamente legati a Dries. Nel pomeriggio Mertens è stato immortalato a mare, in acqua, sotto la sua casa di Posillipo con spiaggetta privata, e poi sommerso per strada dall’affetto della gente. I suoi ex tifosi, innamorati per sempre: ha giocato con il Napoli dal 2013 al 2022 e detiene i record di gol del club in assoluto (148), in Serie A (113) e nelle coppe europee (28). A febbraio, nel corso di un’intervista, aveva anticipato la sua intenzione di lasciare il calcio per dedicarsi interamente alla famiglia, a suo figlio, alla libertà”.

