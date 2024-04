Si rinsalda la rivalità tra Napoli e Juventus: ora tocca a Manna e Giuntoli

Non bastava una rivalità storica. Adesso c’è anche il braccio di ferro che suona come una sorta di spy-story sulla prossima campagna acquisti tra Napoli e Juventus. Tutto per colpa, o per merito, della presenza di due uomini di mercato come Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Il primo ormai investito del ruolo di plenipotenziario dirigente del club bianconero. Manna invece, giovane ed emergente ds attualmente ancora in carica alla Juve, ma in predicato di passare proprio al Napoli a stretto giro.

L’ultimo atto ufficiale di una guerra fredda che sta andando avanti da mesi si è registrato sabato scorso all’Olimpico Grande Torino in occasione del derbyssimo tra i granata di Juric e la Juventus di Allegri. L’assenza in tribuna del ds bianconero Manna non è passata certo inosservata. Il giovane e promettente dirigente cilentano si ritrova gioco forza fuori da ogni tipo di strategia della vecchia Signora. Ed è stato proprio Cristiano Giuntoli a chiarirlo proprio in occasione del derby di sabato scorso. «Stiamo parlando con lui – ha dichiarato Giuntoli – per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club». Da allora un silenzio assordante, ma tanto fuoco che cova sotto la cenere.

