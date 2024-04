Baiano, allenatore dell’Aglianese ed ex azzurro, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare della situazione azzurra.

Factory della Comunicazione

“Dopo questa stagione non so se serve una rivoluzione totale in casa Napoli.

Sono state fatte molte scelte sbagliate, a partire dal primo allenatore che non ha mai legato con i calciatori. Ed è ovvio che avere tre allenatori in una stagione è sintomo di problemi seri. I giocatori hanno un po’ mollato mentalmente dopo la vittoria dello scorso anno. E questo lo si è capito subito, già dalle prime partite.

Come nuovo tecnico a me piacerebbe l’idea Italiano per il futuro, è normale che se prendi Conte devi cambiare totalmente pagina. Può far bene, in verità, allo spogliatoio un cambio drastico di metodologia, anche perchè quest’anno ho visto parecchia anarchia, e con Conte questo non potrebbe mai accadere. Il tecnico salentino darebbe intensità e garra, vive il calcio 24 ore su 24, con lui i calciatori devono lavorare, faticare e correre. Conte metterebbe ordine, sicuramente.

C’è stato qualcuno che è arrivato a Napoli da semi-sconosciuto e dopo lo scudetto ha alzato la cresta pensando di essere insostituibile. Molte cose sono andate male: un giocatore che si permette di dire che per l’anno prossimo ho già deciso il suo futuro è sintomatico. Se Osimhen parla così vuol dire che uno spogliatoio non c’è. L’attaccante ha fatto come voleva, è andato in Nigeria quando lo desiderava, ecc… lui è determinante per il Napoli, non se lo poteva permettere!”.