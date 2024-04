Mercato: prime schermaglie tra il Napoli e la Juventus

La convergenza di interessi di Juve e Napoli su alcuni rinforzi sondati già in passato, comincia ad avere spiegazioni più chiare. L’ultimo in ordine di tempo invece è il centrocampista Guido Rodriguez (30 anni) del Betis Siviglia. Il giocatore fa gola a molti club anche per il suo status di potenziale svincolato (andrà a scadenza a giugno e non intende rinnovare con il club andaluso). Sulle sue tracce, oltre a Napoli e Juve, si sono fiondati anche Barcellona ed Atletico Madrid. Nell’ultima finestra del mercato di riparazione di gennaio si erano registrate le prime avvisaglie di guerra fredda tra azzurri e bianconeri. Basti pensare a Lazar Samardzic dell’Udinese. Il talento serbo infatti, dopo un estenuante tira e molla, aveva dato il suo placet al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Proprio quando tutto sembrava fatto e i documenti erano già pronti ecco che si registra l’interesse della Juventus che fa tentennare il giocatore e di fatto saltare l’affare. Alla fine Samardzic è rimasto ancora in Friuli con un palmo di naso e con la speranza che a giugno possa fare il grande salto in un club prestigioso. Tra questi c’è anche il Napoli che resta alla finestra. Per non parlare di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, autentico sogno nel cassetto di Aurelio De Laurentiis. Il patron della Filmauro ha provato in tutti i modi ad ingaggiare il 26enne “tuttocampista” olandese, salvo poi scontrarsi con le pretese della Dea che chiedeva una cifra considerata monstre per il suo cartellino (oltre 40 milioni di euro, richiesta destinata a lievitare dopo la stagione super di Teun). Sarà un caso, ma oggi Koopmeiners è il principale obiettivo della Juventus che deve però fare i conti anche con l’interesse del Chelsea in Premier per il tulipano. Occhio anche ad un profilo su cui i due club potrebbero tentare carte false. Si tratta del giovane Habib Diarra, appena 20 primavere, che di recente ha prolungato con lo Strasburgo (fino al 2028). Il franco-senegalese è un pallino di Giuntoli, ma considerando l’anagrafe si tratta di un profilo che piace e tanto anche a Manna. Insomma, il mercato non è neppure cominciato e la caccia è già aperta.

Fonte: Il Mattino