Marangon: “Prenderei De Zerbi; David non vale 50 milioni”

“Tra i nomi che circolano – tutti meritevoli di una piazza come Napoli – prenderei un allenatore come De Zerbi, tra i giovani più interessanti in assoluto. De Laurentiis – ha detto l’ex azzurro Luciano Marangon a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live-non potrà mai prendere un allenatore di carisma come Conte perché dev’essere la prima donna a Napoli, come ha dimostrato. Dovrebbe essere una gioia per tutti i professionisti andare a giocare a Napoli, ma ha creato una situazione per cui si creano delle perplessità. Ha portato Ancelotti, Benitez, Spalletti ma tutti sono durati poco e questo pesa nella scelta degli allenatori e anche di qualche giocatore. Andrà forse su un allenatore che non ha una grande carriera ma ha qualità importanti per risollevare le sorti della squadra. David? Lo conosco, non gli do questo valore così grande come quello di cui si sente parlare: 50-60 milioni di euro per me oggi non li vale. Non si può paragonare ad Osimhen, ma ad oggi in pochi possono essere al suo livello. È però interessante, ha qualità e a Napoli potrebbe crescere e arrivare a valere quei soldi che oggi chiedono. La stagione deve finire nel migliore dei modi, in rispetto dei tifosi e del nome Napoli calcio. I giocatori lo sanno, è una stagione disgraziata con tanti errori importanti ma speriamo che finisca in fretta e al meglio”.

