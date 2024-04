Jonathan David per il dopo-Osimhen, è il profilo perfetto, ecco perchè

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Victor Osimhen, che quasi sicuramente lascerà il club azzurro in direzione Francia, ma chi sarà il suo sostituto? La dirigenza partenopea avrebbe individuato nell’attaccante del Lilla, Jonathan David, il suo perfetto erede, come sottolinea il Corriere dello Sport. “ Il Napoli ha bisogno esattamente di questo: peso in attacco, al centro di un regno che Osimhen lascerà presto senza re. Con un trono e uno scettro da assegnare: il Psg si muove dietro l’ombra di Victor, esattamente come il club azzurro sta facendo con David. Referenze ottime. E per mera casualità anche la stessa provenienza di Osi: nel 2020 fu acquistato dal Lilla e ora è dal Lilla che potrebbe arrivare il suo erede. Un incastro già avvenuto in Francia: Victor andò a Napoli e Jo prese il suo posto. Meccanismo collaudato. Il valore? Intorno ai 50 milioni, la richiesta di base, ma il suo contratto scadrà nel 2025 e ovviamente De Laurentiis tratterà. E con lui Giovanni Manna, l’uomo scelto per dirigere l’area tecnico-sportiva, dal momento in cui si esaurirà il suo rapporto con la Juve e il nuovo incarico diventerà ufficiale.

