Dopo Osimhen sempre dal Lilla – “IL DAVID DI DeLa”. Il Napoli incontra gli agenti

i chiama Jonathan detto Jo., centravanti di razza, canadese nato a New York che gioca nel Lilla, il gol in due mondi: dal Canada all’Europa, con vista sul Golfo. All’alba della rifondazione, un processo già nel pieno nonostante la stagione non sia ancora finita e la rincorsa all’Europa sia sempre accesa al netto di tutte le frenate e le occasioni sprecate, il Napoli avrebbe cominciato a muovere anche i primi passi nel futuro della squadra: in Francia si racconta di un incontro con l’entourage di David, 24 anni, uno dei principali candidati alla successione di Osimhen, in questa fase il più accreditato, comunque testa a testa e in volata con Santiago Gimenez, il messicano di 23 anni (domani) nato a Baires che fa impazzire il popolo del Feyenoord. Gli agenti di Jonathan, di recente, sono stati segnalati a Milano, in giro per l’Italia, e del resto la stima nei confronti del giocatore è datata: si palava di lui già un anno fa, quando segnava a raffica in Ligue 1. Una sanissima abitudine mai smarrita, per altro: ha cominciato in frenata, 2 reti in campionato dall’11 agosto al 26 novembre, e poi è scoppiata la vena. E sono piovuti gol: 14 fino al 5 aprile, all’ultima partita giocata contro l’OM;