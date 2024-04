“Conte piace a tante realtà calcistiche ma non ha scartato Napoli”

Per la dirigenza la stagione è già conclusa e credo che De Laurentiis e Chiavelli si stiano occupando già del futuro già della squadra. Ad oggi il nome che resta in cima ai desideri del presidente è Antonio Conte. I due in questo periodo si sono sentiti: la scorsa estate il tecnico gli ha detto no, ad ottobre gli ha detto di no e anche a febbraio gli ha detto di no. Il no è stato giustificato dal fatto che non voleva subentrare in corso d’opera in una situazione tra l’altro complicata. L’interessamento verso Conte però resta immutato: De Laurentiis aspetta di avere delle risposte dal tecnico perchè una prospettiva gliel’ha proposta.

Conte, che piace a tante realtà calcistiche mondiali, si sta guardando intorno, ma tiene presente la prospettiva Napoli ed ha iniziato anche a contattare degli amici. Uno di questi amici che ha contattato è Ciro Ferrara. Vorrebbe portare Ciro Ferrara con sé nel Napoli come suo secondo. Il nome è interessante perché si parla di un profilo legato alla realtà napoletana. Ferrara è super tifoso del Napoli per cui Antonio Conte si sta muovendo per crearsi anche uno staff nel caso in cui dovesse venire a Napoli. Ciro Ferrara accetterebbe? Non lo so perché lui è lanciato nel mondo della tv che gli piace tanto, ha un bel contratto con Dazn, è un istrione, un artista”