Calciomercato Napoli: un argentino, un austriaco e un olandese, tre centrocampisti per rinforzare la squadra

La stagione 2023/2024 sta per essere archiviata dal degli azzurri che non hanno onorato nel migliore dei modi lo scudetto che portavano cucito sul petto. Grosse novità in arrivo in sede calciomercato Napoli, sono tre i calciatori al centro del mirino di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: vicinissimo il centrocampista argentino

Molto probabilmente il centrocampo azzurro sarà uno dei reparti più coinvolti nella rifondazione che ha in mente Aurelio De Laurentiis e per questo non appare sorprendente che alcune tra le trattative più avanzate siano in questo reparto.

Secondo quanto rivelato da Tcy Sport, la squadra azzurra sarebbe sulle tracce di Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Sivilgia, classe 1994 che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con la società spagnola.

Calciomercato Napoli: piace il centrocampista austriaco

Gioca in Austria ed è austriaco l’altro rinforzo che potrebbe arrivare in azzurro nella prossima stagione: Alexander Prass. Secondo indiscrezioni Aurelio De Laurentiis non vorrebbe ripetere gli errori fatti durante l’ultima finestra di calciomercato e per queto si è fiondato sin da subito con i calciatori che gli interessano.

La sorpresa potrebbe arrivare dallo Sturm Graz e si chsima Alexander Prass. classe 2001 dotato sia di ottimi mezzi tecnici che di una eccellente struttura fisica. Per portarlo in maglia azzurra serviranno circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: occhi sul centrocampista olandese

Secondo quanto riportato da AreaNapoli gli azzurri starebbero fortemente puntando su Joey Veerman, centrocampista olandese in forza al PSV. La squadra azzurra starebbe monitorando Veerman già da alcuni mesi e ormai sarebbe quasi pronta ad avanzare la sua offerta.

Per portare Veerman al Napoli servirebbero almeno 30 milioni di euro, questo il prezzo del suo cartellino secondo le richeste del PSV.