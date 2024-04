Braida: “Se il Napoli mi chiamasse non potrei dire no”

Il noto dirigente sportivo, Ariedo Braida, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, parlando della squadra azzurra.

Ecco le parole di Ariedo Braida:

“Con De Laurentiis non ho rapporti. E’ un grande presidente, ci conosciamo, ma basta. Lui è De Laurentiis, io sono un piccolo dirigente! Giovanni Manna lo conosco, non ci sentiamo tutti i giorni, ma l’ho conosciuto. E’ un ragazzo giovane e che avrà buone idee, ma solo il tempo dirà se è bravo o meno. Manna dovrà dimostrare, mettersi alla prova e cercare di fare del suo meglio per far sì che il Napoli torni ad essere il Napoli del passato che ha incantato tutti gli appassionati di calcio. I tempi stanno cambiando, il mondo corre molto velocemente e certi punti di riferimento non sono più tenuti in considerazione, ma le regole sono sempre le stesse. Tutti dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare, questa è la regola del calcio. Prendere decisioni è importante perchè devono essere appropriate ed in linea con la società per cui lavori.

Xavi è alle prime esperienze come allenatore, gli spagnoli hanno una mentalità diversa dalla nostra, ma a me piacciono perchè cercano sempre il risultato attraverso il bel gioco. Scegliere il prossimo allenatore del Napoli non sarà facile, sono un po ‘ contrario alle scelte su stranieri che non conoscono il nostro campionato.

Qualche calciatore andrà via, leggo in primis di Osimhen e perdere uno del suo calibro, uno dei migliori, non sarà facile da rimpiazzare. Il modulo non è importante, il calcio è sempre in evoluzione, non ci si può fossilizzare su un solo sistema di gioco. Per raggiungere l’obiettivo ci sono diverse strade ed è importante essere elastici. Un allenatore bravo deve sapersi districare in tutte le situazioni senza fossilizzarsi con un modulo che talvolta può essere deleterio.

Possiamo competere con tutti, credo che solo la Premier sia un pò superiore a noi, ma il calcio è fatto anche di luoghi comuni e a volte basta una partita, una vittoria, per cambiare idea.

Se mi chiamasse il Napoli? Non si può dire no ad una chiamata del Napoli, chiunque sia il direttore che venga chiamato”.