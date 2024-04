Da Caprile e Zanoli, a Folorunsho e Popovic, un pò di Napoli pronto a vestire la maglia azzurra

Il rientro di alcuno azzurri in giro per club in prestito, è sicuramente una prima mossa da valutare per la prossima stagione, per la dirigenza del Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Indossa i guantoni e ogni tanto il mantello Caprile, anni 22, in prestito ad Empoli dove gioca, para, fa prodezze e si diverte. A giugno tornerà a Napoli. C’è grande attesa anche per il rientro di Folorunsho (26), gol e assist a Verona, già convocato da Spalletti con l’Italia. Sta giocando con una certa continuità Zanoli (23) a Salerno: 11 presenze e un paio di assist in campionato. Napoli scoprirà presto anche il talentuoso Popovic, serbo di 18 anni, girato al Monza a gennaio per mancanza di slot da extracomunitario. Per lui solo qualche spezzone con la Primavera”.

