Napoli Femminile – C’è un (3-2) pirotecnico del Milan

Milan e Como vincono i due posticipi domenicali della 4ª giornata di Post Season della Serie A eBay 23/24 e si portano rispettivamente a 30 e 25 punti, al primo e secondo posto della classifica di Poule Salvezza. Lunedì il big match tra Roma e Juventus completa il programma del weekend di campionato, inaugurato sabato da Sassuolo e Inter (2-1 per le neroverdi).

Factory della Comunicazione

Quinta vittoria di fila e superati i 350 gol in tutte le competizioni: il Milan di Corti chiude al meglio la domenica di campionato e si conferma in testa al gruppo di cinque squadre impegnate nella Poule Salvezza. Al Puma House of Football la prima chance della gara è per il Napoli: lancio lungo di Bertucci che apre il campo a del Estal, ma la spagnola spreca tutto concludendo in modo poco efficace dalla distanza. Anche la seconda fiammata del match è delle ospiti, con Banusic che disorienta Guagni e Swaby liberando il tiro e mancando la porta per pochissimi centimetri. Le undici di Seno insistono e sfiorano il vantaggio altre due volte: la prima al 24’, quando Guagni è determinante a deviare una conclusione di Giai imbeccata da Chmielinski; la seconda un minuto più tardi, quando Pettenuzzo raccoglie il cross di Banusic dalla bandierina e centra in pieno la traversa. Dopo i rischi corsi le rossonere alzano i ritmi e nel recupero del primo tempo si portano avanti: cross al bacio di Nadim dalla sinistra e incornata vincente di Mascarello, che gela le ospiti. Nella ripresa le padrone di casa sembrano in totale controllo, ma i cambi di Seno portano i loro frutti: al 62’ infatti la subentrata Lázaro si esibisce in una grande giocata sulla fascia prima di servire l’assist a del Estal, che anticipa Piga e Swaby e pareggia il conto. La rete della spagnola però rilancia il Milan, che due minuti dopo si riporta avanti con Bergamaschi, brava a farsi trovare nel posto giusto dopo una respinta corta di Di Marino sul suo stesso piazzato, e a battere Beretta tra i pali. Secondo sigillo nel campionato in corso per la classe ’97, che inoltre, da capitano, mette la firma sul gol numero 350 del club meneghino in tutte le competizioni.

La gara del Puma House of Football si accende nei minuti finali: all’87’ il Napoli rimette di nuovo tutto in parità (tunnel di Banusic su Vigilucci, esterno preciso e deviazione sfortunata di Piga nella propria porta) e in pieno extratime le padrone di casa trovano la rete del definitivo 3-2 (sugli sviluppi di un calcio di punizione Di Bari cerca di allontanare il pallone che invece rimane nell’area piccola, con Dubcova che deve solo appoggiarlo in porta). Quinta vittoria consecutiva per il Milan, che non centrava una striscia di successi così lunga in Serie A dal periodo tra ottobre 2020 e febbraio 2021 (10 in quel caso). Fonte: Figc