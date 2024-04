Di Lorenzo: “Non è facile rimettere insieme i pezzi di un puzzle rotto”

Ancora una volta un’occasione persa. La squadra sembra esserne consapevole, ma non riesce mai ad andare oltre l’apatia, le difficoltà, la precarietà di questa stagione. Capitan Di Lorenzo, a fine gara, sottolinea errori e mancanza di solidità, definendo quella con il Frosinone una “partita da vincere assolutamente”. Le sue parole attraverso il CdS: «Volevamo rosicchiare qualche punto a chi è davanti a noi anche in vista dei prossimi scontri diretti. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, abbiamo dato tutto, ma abbiamo anche preso gol che una squadra come la nostra non dovrebbe subire. Nello spogliatoio c’era tanta delusione, era una gara alla nostra portata, in casa, che andava assolutamente vinta». Il capitano del Napoli aggiunge: «Sappiamo bene che la Champions è distante e qualificarsi sarà difficile, ma noi abbiamo l’obbligo di provarci. Non riusciamo a trovare continuità e per noi è un problema. Ma non posso dire nulla ai miei compagni, per atteggiamento e impegno so quanto ci tengono a far bene. Purtroppo parliamo di una stagione difficile. Non è facile mettere insieme i pezzi di un puzzle che si era rotto, ma la squadra sta dando il cento per cento e continueremo a lottare per un posto in Europa».