CdS – Con Calzona, in dieci partite mai chiuso senza subire gol

Ancora una vittoria mancata ieri per il Napoli che ci ha provato contro il Frosinone, ma che è riuscita solo a rimediare un pareggio. Questo 2-2 allontana quasi definitivamente gli azzurri dalla zona Champions, e sottolinea un dato importante dell’era Calzona, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Meno di mezzora per difendere la vittoria e continuare a volare verso l’Europa. E invece dieci minuti dopo arriva un altro errore in costruzione che il Frosinone trasforma in transizione offensiva: Zortea scappa a destra, crossa al centro e Cheddira fa il bis. Il Napoli paga l’ennesima disattenzione dell’anno e dell’era Calzona: in 10 partite non ha mai chiuso senza subire gol. Paga gli errori di mira, la fragilità difensiva e caratteriale. Strutturale: ieri c’era solo Spalletti del vero gruppo di Spalletti, ed era in tribuna. L’ultimo brivido lo regala Seck in area al 38′, con un velenoso petto-spalla, ma Meret fa come nei cartoni animati giapponesi e da terra salva il pareggio con un colpo di coda-piede. Sì, al Napoli poteva andare anche peggio, ma per il popolo è già troppo così: il finale è un crescendo di fischi, cori, improperi. La gente contesta e i giocatori vanno a scusarsi davanti alle due curve: anche questa è una scena già vista. Tutto normale, solito. Per la stagione, s’intende”.

Factory della Comunicazione