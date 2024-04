Tutti i numeri di Napoli/Frosinone

Solo Napoli

Il Napoli ha vinto ognuna delle cinque sfide contro il Frosinone in A. Quella partenopea è inoltre la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato (18).

Frosinone a secco

Il Napoli è una delle quattro squadre contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in trasferta in Serie A, con Atalanta, Inter e Parma.

Porta inviolata

Il Frosinone, dopo lo 0-0 nell’ultimo turno contro il Bologna, potrebbe registrare due clean sheet di fila per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo ottobre-novembre 2018; tuttavia, quella ciociara è la formazione con più gol subiti (30) da inizio 2024. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solo 6 volte in questo campionato, nella sua storia in A solo in una stagione ha registrato meno clean sheet dopo 31 gare: 4 nel 1997/98.

Fuori casa

Il Frosinone non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato (4 pareggi, 11 sconfitte); nelle sue precedenti due stagioni di A, la squadra ciociara ha sempre ottenuto almeno due successi esterni (2 nel 2015/16 e 4 del 2018/19).

Periodo no

Nelle ultime 18 gare in Serie A, il Frosinone ha vinto solo una volta e perso 12: in questo periodo, solo il Darmstadt ha vinto meno (0) e soltanto la Salernitana (13) ha perso più partite dei ciociari nei maggiori cinque tornei europei.

Fonte: CdS