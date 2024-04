Sky – Di Francesco: “Potevamo prendere e fare gol, è un bel segnale”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ai microfoni Sky a fine gara: “Durante partite come questa, specialmente nel finale, bisogna avere lucidità, noi abbiamo fatto degli errori, per questo mi arrabbio. Non mi voglio accontentare, devo far capire ai miei ragazzi che non ci si accontenta se vogliamo arrivare all’ obiettivo. I centravanti ho cercato di alternarli in base alle caratteristiche degli avversari, Cheddira dal punto di vista della prestazione, della capacità di stare in gara, per come si allena è un calciatore che sai di avere sempre, se ora comincia a fare gol che ben venga. Avevamo preparato la pressione sul portiere. Veniamo da buone prestazioni ma la strada è ancora lunga e l’obiettivo è la salvezza, se siamo lì è anche per la nostra inesperienza, i nostri errori e dobbiamo farne tesoro e andarcela a giocare. Qui a Napoli, potevamo prendere gol ma anche farlo, è un bel segnale. In questa partita siamo stati bravi a stare dentro alla gara specialmente dopo il rigore sbagliato”.

Factory della Comunicazione