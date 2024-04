Sky – Calzona: “Questa non è squadra, partita gestita malissimo”

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, alla fine del match contro il Frosinone ai microfoni Sky: “Partita gestita malissimo, ho invitato i calciatori a giocare facile, invece non sentiamo il pericolo, non mettiamo cattiveria. Avevo parlato tutta la settimana dei pericoli di questo match, avevo detto ai calciatori nell’ intervallo che giocando come stavano facendo, la gara non si portava a casa e così è stato. Prendiamo un numero di gol incredibili, io non riesco a capire il perchè questa squadra non riesca mai a dare la sensazione di solidità, la gara è sempre in bilico ed è questa la cosa che non mi spiego. Speravo di sbloccare la gara abbastanza presto per poi gestire, invece poi abbiamo concesso il rigore, non riusciamo ad essere squadra, soprattutto in fase di non possesso”

