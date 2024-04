Serie A 32° giornata, Sassuolo -Milan : Gol e spettacolo al “Mapei”!

Serie A 32° giornata, Sassuolo -Milan :

Factory della Comunicazione

Super avvio di gara per la squadra di casa che si porta subito in vantaggio con la prima occasione del match. Pinamonti servito calcia all’angolino basso batte Sportiello . Sempre neroverdi pericolosi, in due occasioni con Lauriente . La prima conclusione trova il portiere rossonero preparato e neutralizza. Nulla può poco dopo in quanto l’attaccante sfrutta un rimpallo a suo favore per la rete del raddoppio. Il Milan si fa vedere in avanti con Thiaw ma Consigli nega il.gol.

Gli uomini di Pioli rientrano in gara con un gran gol di Leao . Con una bella azione personale, superando due difensori, l’attaccante portoghese mira sul secondo palo e accorcia il risultato . Gli emiliani non demordono e si rendono pericolosi con un tiro dalla distanza di Volpato che porta Sportiello ad una grande parata . Sul finire di primo tempo gli ospiti pericolosi in due momenti , prima con Florenzi e poi con Theo Hernandez. Ma entrambi trovano Consigli attento che mura le loro conclusioni. Inizio ripresa amaro per i rossoneri che subiscono la terza rete da Lauriente con un tiro dalla media distanza.

Il Milan però non si fa abbattere e con Jović, sfruttando un rimbalzo a suo favore segna la seconda rete.

Pulisic ha l’occasione per trovare il pari ma trova il portiere che si distende con una grande parata. La rete del.pareggio non tarda ad arrivare. Okafor appena entrato sfrutta un rimpallo in area e porta il risultato sul 3a3.

Tabellino

tabellino

Reti: 4′ Pinamonti, 10′ Laurienté, 20′ Leao, 53′ Laurienté, 59′ Jovic, 84′ Okafor

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (9′ Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca (76′ Racic); Volpato (46′ Defrel), Thorsvedt (62′ Matheus Henrique), Laurienté (76′ Ceide); Pinamonti. All. Ballardini. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Kumbulla, Lipani, Doig

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer (54′ Gabbia), Thiaw, Theo Hernandez; Adli (82′ Okafor), Musah (54′ Reijnders); Chukwueze (65′ Pulisic), Loftus-Cheek (54′ Giroud), Leao; Jovic. All. Pioli. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Tomori, Terracciano, Zeroli

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 19′ Ferrari, 57′ Tressoldi, 68′ Thiaw, 69′ Pinamonti