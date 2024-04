“Per lui all’orizzonte c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, attraverso Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul nuovo ds del Napoli, che prenderà il posto di Mauro Meluso: “Giovanni Manna lascerà la Juventus. Ormai da qualche tempo la situazione è chiara. Per lui all’orizzonte c’è un nuovo progetto: il Napoli di Aurelio De Laurentiis. E per questo le partiti all’interno della Juventus sono al lavoro per definire l questione. Ieri Manna tra l’altro non era presente allo stadio Grande Torino per il derby. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel giugno 2025 ma si arriverà alla risoluzione contrattuale. I tempi non saranno brevissimi ma neanche troppo lunghi. A fine campionato tutto verrà sistemato con Manna che così potrà liberarsi e definire il suo accordo con il Napoli”. Inoltre, Ceccarini, aggiunge: “Il suo addio apre all’inserimento di altri profili. Pompilio (in scadenza con il club azzurro), storico collaboratore di Giuntoli, farà parte del nuovo corso. Oltre a lui in pole position c’è anche Stefanelli, attuale ds del Pisa. Anche Cherubini è in uscita, per lui resta viva l’ipotesi Parma”.

“L’accordo con il Napoli è quinquennale. Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per ripartire con un nuovo progetto e gli ha mostrato fiducia con un accordo decisamente importante: cinque anni di contratto. I due stanno adesso lavorando sul nuovo allenatore, su quella guida tecnica da cui ripartire dopo una stagione decisamente deludente”. Ha concluso Ceccarini.