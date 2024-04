“La situazione ormai è compromessa”

Nel corso dell’intervista realizzata da Sasà Pengue, El Pampa Sosa ha parlato del suo sogno di diventare come Maradona: “Per noi argentini è molto più facile partire da lontano quando si parla di Diego. Ero piccolo, il calcio si giocava alle 15:00 in Italia, le 10:00 in Argentina. Papà mi svegliava e mi costringeva a guardare il Napoli di Maradona. Non sapevo esistesse l’Udinese, il Milan o l’Inter. Guardavo questo piccoletto con la maglia numero 10 giocare dal mio divano. Poi cresci, capisci, giochi in Italia, giochi a Napoli che è una città meravigliosa. Ho 3 figli, mia figlia Valentina è nata al Quartiere Stella. Tutto è collegato con la mia Argentina. Per me è molto facile. Sono cresciuto da piccolo sognando di essere come Diego. Tutti lo sognano, ma nessuno ci riesce. Averlo potuto abbracciare a Napoli, ma anche vederlo allenare lo Gimnasia y Esgrima La Plata, aver indossato la 10, che è stata una delle prime richieste che ho fatto a Pierpaolo Marino, quando sono andato a fargli firmare la maglia, ho chiuso una storia mia personale romantica che ricorderò tutta la vita”.

MOMENTO PIÙ BELLO DA GIOCATORE DEL NAPOLI – “Sono tanti. Difficile sceglierne uno. Posso dire il ritorno in Serie A col Napoli, ad Udine, dove entro e faccio gol. Il primo gol in Serie C col Chieti, con 80.000 persone allo stadio. Anche la partita contro Genoa per la promozione in Serie A. Ricordare i momenti vissuti sul campo, a volte sono secondari, rispetto a quanto abbiamo vissuto fuori dal campo”.