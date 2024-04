(Grafico) Napoli/Frosinone le possibili formazioni del Corriere dello sport

La sintonia non è certo da ritrovare. Si conoscono, eccome se si conoscono. Come per gli altri titolari di oggi: tutti campioni d’Italia. Da Meret in porta a capitan Di Lorenzo e Mario Rui, compagni di reparto. Olivera s’era infortunato una settimana fa e ieri ha fatto differenziato. La fascia sinistra, non ci sono dubbi, sarà del portoghese. Il centrocampo è quello di Monza: Lobotka, Anguissa e soprattutto Zielinski, ancora titolare dopo la perla di domenica scorsa. Il centrocampista polacco ha dimostrato attaccamento e professionalità, impossibile metterlo da parte nel rush finale, nonostante sia già promesso sposo dell’Inter. E in avanti, Politano stavolta partirà dal 1’, a differenza di una settimana fa, quando entrò nella ripresa e segnò una delle più belle, se non la più bella rete della sua carriera sotto gli occhi della figlia, Giselle. Ha avuto qualche problemino fisico, ma il suo impiego non è in dubbio già da metà settimana. Ngonge è squalificato, ma visto quanto fatto a Monza, sarebbe stato comunque difficile mettere in dubbio la sua titolarità. Politano giocherà a destra nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. Il nigeriano è diffidato, così come Lobotka, Rrahmani e Mazzocchi. In caso di giallo, salteranno la trasferta di Empoli. Calzona non se lo augura: per le ultime 7, c’è bisogno di tutti i ‘campioni’.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS