Approfondimento – “Liberato day”: segreto svelato o nuovo segreto?

L’annuncio via social, il 9 aprile. A farlo lo stesso autore. Il 9 maggio ci sarà l’uscita del suo film: “Il segreto di Liberato”. Il misterioso artista napoletano, in una data che gli è sempre stata cara, cioè quella del Liberato Day, giorno in cui presenta progetti nuovi, svelerà l’ennesimo segreto. Il film era stato anticipato da lui stesso il 14 febbraio attraverso un breve reel stile manga. La locandina vista sui social mostra una figura femminile in lacrime, rose bianche ed una costiera mentre la sinossi, scritta in dialetto napoletano, fa riferimento ai segreti. Da quello di Pulcinella a quello del Munaciello, da quello della Sirena Partenope a quello di Liberato, appunto. La storia è stata scritta e diretta da Francesco Lettieri, collaboratore fisso di Liberato per i suoi videoclip, alla cinepresa anche Giorgio Testi, uno dei registi più richiesti nel mondo della musica e che vanta collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Bon Jovi, Oasis, Rolling Stones e Amy Winehouse. Oltre alla voce di Liberato, come doppiatore, ci saranno anche quelle dell’attrice napoletana Simona Tabasco, nota soprattutto per il ruolo di Lucia nella seconda stagione della serie tv The White Lotus, e quella dell’attore partenopeo Nando Paone. Le animazioni saranno invece curate da Giuseppe Squillaci e Lorenzo Ceccotti, noto con lo pseudonimo di LRNZ. La curiosità intorno al film è tanta, come del resto quella intorno all’ artista. Nessuno, infatti, conosce il volto di Liberato, egli si presenta in scena sempre con il viso coperto, indossando un cappuccio. Potrebbe essere un personaggio ben noto o il nostro vicino di casa. Ha scelto di essere come la città di cui è figlio: avvolto nel mistero, ma con mille facce e sfaccettature. Ed ancora una volta è riuscito nell’ intento di far crescere l’attesa e la curiosità in merito a ciò che lo riguarda. Svelerà il suo segreto attraverso “Il segreto di Liberato”? Noi, intanto, facciamo un cerchietto rosso intorno alla data del 9 maggio…

Ludovica Raja