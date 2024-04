Settore giovanile: dalla Primavera 2 agli Under, il fine settimana degli azzurrini

Dove sono di scena le varie Under del Napoli

Il settore giovanile ritorna in campo dopo la sosta, con il Napoli che avrà impegnato le sue Under nei campionato di Primavera 2, Under 17, Under 16 ed infine Under 15

Campionato Primavera 2

La squadra di Andrea Tedesco è in piena corsa palyoff promozione. Gli azzurrini, dopo la retrocessione in Primavera 2, sono alla ricerca della promozione in massima serie. Purtroppo il Cesena ha ammazzato il campionato nel Gruppo B, i romagnoli hanno preso la vetta ad inizio campionato e non l’hanno mollata più, lasciando alla concorrenza solo la misera soddisfazione di contendersi i 4 posti nei playoff. Gli azzurrini attualmente in classifica sono quarti, con 4 punti di vantaggio dall‘Entella (sesta e prima squadra fuori dalla zona playoff). Sabato contro il Perugia cercheranno di rafforzare la propria zona playoff ma non sarà facile; poiché gli umbri cercano una vittoria per mantenere vive le speranze il conseguimento del medesimo obiettivo.

Il Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B

Non brilla l’Under 17 del settore giovanile del Napoli. La squadra di mister Nicola Liguori è ultima nel girone, con una sola vittoria all’attivo. I ragazzini non hanno brillato ma domenica contro la Cremonese cercano riscatto. Una vittoria più per il morale, che per la classifica, dato che a quattro giornate dalla fine (compreso il turno in corso) i playoff sono infinitamente lontani.

Settore Giovanile: il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B

Se la passa meglio l’Under 16 di Raffaele Annunziata. I ragazzini del settore giovanile giocheranno domenica in Liguria contro lo Spezia. I partenopei, rilegati nel Gruppo A – dove ai playoff si qualificano le prime 5 e non le prime 6 come nel Gruppo B -, sono ottavi in classifica a 4 punti dalla zona playoff scudetto, una vittoria ed una contestuale combinazione di risultati postivi, rilancerebbe il Napoli a ridosso della zona spareggio per il titolo.

Settore Giovanile: il Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

I ragazzi di mister Salvatore Galizia, a tre gare dalla fine (questo turno compreso), sono undicesimi con 22 punti e lontani di 12 punti dalla zona playoff. Anche loro – come l’Under 16 – saranno di scena in Liguria contro lo Spezia. Una vittoria consentirebbe al Napoli si sorpassare in classifica proprio lo Spezia.

Tratto da Il Corriere azzurro.it