“Mercato, al Napoli servono due-tre top player. Allenatore? Dico Thiago Motta”

Nel corso della sua intervista al quotidiano Il Mattino, Giovanni Galeone (ex allenatore azzurro) si è espresso sul futuro del Napoli, chiamato a ripartire dopo un’annata al di sotto delle aspettative.

Da cosa bisogna ripartire l’anno prossimo?

«Non buttare via il tanto di buono che ancora il Napoli possiede. Ha anche giocatori in prestito interessanti. Per tornare ad alti livelli però deve prendere almeno due-tre top player».

Il primo nodo da sciogliere è quello per la panchina. Tra i nomi che circolano chi vede più adatto per Napoli?

«Ho letto tanti nomi. Io dico Thiago Motta. C’è la Juve? Può darsi, ma io continuo a dire Thiago. Sento anche parlare di Conte: ma tra Posillipo, via Caracciolo e tralasciando Capri, Ischia e Procida ci sono molti ristoranti che costano più di 100 euro».

Si spieghi meglio.

«Se non può andare nei ristoranti da 100 euro con 10 euro come disse ai tempi della Juve basta vedere cosa hanno fatto i club che poi ha lasciato. Non ultimo il Tottenham».

Insomma Conte non la convince?

«Diciamo che non credo sia l’allenatore giusto per Napoli, per il tipo di squadra e per le caratteristiche che hanno gli azzurri. Poi, per carità, tutto può succedere. Io continuo a dire Thiago, anche Italiano non è male, ma forse è un po’ troppo integralista».