“Con Calzona Napoli migliorato ma Champions ormai impossibile”

Giovanni Galeone, ex allenatore – fra le altre – del Napoli (sulla panchina azzurra fra il novembre 1997 e il febbraio 1998), ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino sugli azzurri, che domani affronteranno il Frosinone al Maradona.

Si può sperare che il Napoli abbia imboccato la strada giusta proprio al tramonto della stagione?

«Si spera. Non è che quest’anno abbia fatto vedere molto. Adesso sembra che con Calzona le cose vadano un tantino meglio: anche se con troppi alti e bassi. Non è il Napoli di Spalletti, insomma. Su questo non c’è dubbio. E poi sono state fatte troppe scelte strane».

A cosa si riferisce?

«Una su tutte: l’eliminazione di Zielinski dalla lista Champions ha dell’assurdo. Ok, era a scadenza, ma non si manda fuori un ragazzo che è stato l’anima del Napoli per otto anni. Oltretutto con quelle qualità. Bisognava pensarci prima e muoversi per tempo in modo da evitare una situazione del genere».

L’Europa è ancora alla portata di questo Napoli?

«Quelle davanti vanno bene. Onestamente non penso che possa arrivare prima di Atalanta, Bologna e Roma».

Quindi inutile sognare una disperata rimonta per la Champions?

«Non c’è assolutamente nulla da fare. Neanche facendo tutti e 21 i punti disponibili: personalmente credo che ci vogliano 71 punti per il pass».