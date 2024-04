Caprile: “Siamo già concentrati per la gara di sabato con il Napoli”

Elia Caprile, portiere dell’Empoli ma di proprietà del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Lecce: “La partita l’abbiamo fatta, abbiamo trovato una squadra forte e con un pubblico importante. Gli episodi delle volte ti vanno a favore altre contro. Episodio del tocco fuori area? Sinceramente no, non l’ho notato. Il pallone era dentro all’area, ma con le mani ero fuori. La regola è nuova mi hanno detto e non sta a me dire se era fallo o no. C’è qualcuno pagato per decidere e per fare i regolamenti. Va bene così, andiamo avanti. Il Lecce ha tirato molto, il tiro più difficile quello di Baschirotto, ma non mi interessa, sono molto più deluso per la sconfitta. Poteva essere un punto importante, ma andiamo avanti. Sabato c’è il Napoli e siamo concentrati già sulla partita, affrontiamo una squadra costruita per vincere e abbiamo già dimostrato di poter far punti contro tutti solo se siamo uniti”.

Factory della Comunicazione