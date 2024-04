Napoli-PSG, con Osimhen sarebbe la quarta cessione in dieci anni, ma chi sono i precedenti

Nel corso di questi anni tra il Napoli ed il PSG ci sono sempre stati intrecci di mercato che il più delle volte si sono dissolti o comunque non sono andati oltre sporadiche trattative. Ma ci sono anche state operazioni che si sono concluse fra il club azzurro e quello francese, aspettando la prossima, quella che riguarderà Victor Osimhen, come sottolinea Il Mattino: “Quella di Osimhen sarebbe la quarta cessione in dieci anni ai parigini, dopo quella di Lavezzi, Cavani e di Fabian (e quasi quella di Allan). In entrata, De Laurentiis non è mai riuscito a convincere il ds Campos: ha sfiorato il portiere Navas che, però, preferì restare come riserva piuttosto che tagliarsi l’ingaggio. Manna, il ds in pectore, non ha ancora iniziato a lavorare per De Laurentiis: gli intermediari che si muovono in queste ore fanno ancora capo a Chiavelli e al patron. Presto, entrerà in gioco anche il direttore cilentano”.

