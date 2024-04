Napoli-Frosinone, partita “complicata” per Cheddira, ecco perchè

Il Napoli affronterà domenica il Frosinone nel lunch match delle 12,30, per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, e per entrambe le squadre sarà una di quelle partite fondamentali, anche se per motivi diversi, e poi c’è Cheddira, di proprietà del Napoli, in prestito al Frosinone, in una situazione per niente invidiabile, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La questione è la seguente: Cheddira è il centravanti del Frosinone e senza i suoi gol la salvezza sarà di certo un’impresa più ardua, ma Walid è anche un giocatore di proprietà del Napoli che tra qualche mese, quando l’estate sarà nel pieno, andrà in ritiro proprio gli azzurri. Tutto chiaro, vero? Giornatina niente male, quella che domenica vivrà al Maradona l’attaccante marocchino: la squadra del suo presente ha necessità assoluta di punti per uscire fuori dalla zona retrocessione e quella del suo futuro ha la medesima necessità per continuare l’inseguimento alla zona coppe. Non si può certo definire un quadro agevole, ma tutto sommato Cheddira ha già lasciato il segno a Fuorigrotta e un po’ di segni sulla pelle del Napoli: il 19 dicembre, dopo aver giocato un’ottima partita, stappò su rigore la terza di quattro bottiglie di champagne di una notte di Coppa Italia passata alla storia del Frosinone. E del Napoli, certo”.

