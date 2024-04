Marchetti, Sky: “In questo momento prendere accordi con Italiano è sconveniente”, ecco perchè

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “In questo momento prendere accordi con Italiano è sconveniente, perché almeno per le prossime due settimane, tra Conference e coppa Italia, la Fiorentina si sta giocando un importante pezzo di stagione e quindi il tecnico non è contattabile. Se De Laurentiis in questa fase sta aspettando Conte va bene, ma poi è vero che bisogna decidere in tempi ragionevoli. Non penso che per Conte Napoli sia l’ultima scelta, sarebbe una bella sfida da raccogliere per lui, è chiaro che se venisse a Napoli dovrebbe fare richieste ragionevoli. Non so però cosa frulla nella testa dell’ex Juventus e Chelsea.

Strategie alternative è giusto che ci siano, come è corretto che un club punti in alto. E’ da tempo che il Napoli deve programmare la nuova stagione e il nuovo allenatore, e quindi è giusto farlo nei tempi giusti, magari prendendo il miglior allenatore disponibile prima degli altri. Sul mercato è un po’ diverso allestire una squadra per l’uno o per l’altro allenatore. Avere al più presto una linea da tracciare è meglio, non bisogna bruciare il tempo che questa stagione disastrata ti ha dato, tuo malgrado. Italiano è pronto a fare un salto in una squadra più forte, continuerebbe nel solco del 4-3-3. Conte è una strada che il Napoli è giusto che percorra, con le cifre alte ch sono circolate, con la possibilità di decidere e incidere sulla gestione tecnica, quindi con un cambio di filosofia per il Napoli piuttosto importante. I giocatori fatti e finiti difficilmente il Napoli li ha presi, più che altro li ha ‘fatti e finiti’ in casa. Con Conte in panchina – insomma – qualche punto di vista deve essere ribaltato. Con Pioli c’è stima reciproca, ma Pioli ha chiaramente detto che non intende lasciare il Milan, poi se le strade di separassero allora il Napoli potrebbe pensarci. E’ un allenatore che piace, ha dimostrato di essere sia aziendalista che un ottimo lavoratore sul campo nel trovare varie soluzioni tattiche. L’erede di Osimhen? Non c’è stata accelerazione, le tempistiche sono anche in questo caso importanti: se si compra l’attaccante prima della cessione di Victor si rischia di vendere il nigeriano a un prezzo inferiore, viceversa se si acquista dopo la cessione si rischia di acquistare il nuovo a cifre più alte. E’ importante il timing giusto anche in questo caso”