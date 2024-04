La famiglia di Kane colpita da un incidente

Spavento in casa di Harry Kane. Mentre il centravanti inglese del Bayern Monaco volava verso Londra, dove avrebbe affrontato di lì a poco l’Arsenal nella gara di Champions League poi finita col risultato di 2-2, la sua famiglia veniva infatti coinvolta in un brutto incidente stradale in Germania.

Factory della Comunicazione

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’incidente è avvenuto attorno alle 17.15 di lunedì su una strada statale del distretto di Monaco di Baviera, non lontana dall’autostrada. Il ventenne conducente di una Renault ha cercato di svoltare a sinistra in un punto non consentito: da lì, l’impatto con il van Mercedes guidato da una donna su cui viaggia la famiglia di Kane. In particolare, si trattava di tre dei suoi quattro figli: Louis (3 anni), Vivienne (5) e Ivy (7).

I tre bambini, come le altre persone interessate, sono stati portati in ospedale. Per fortuna, nessuno ha riportato gravi ferite, in un incidente così imponente da portare a bloccare la circolazione sulla strada interessata per circa due ore.