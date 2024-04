Il Mattino – Intreccio Napoli-Psg, tre nomi per il dopo Osimhen, più un baby difensore

Il Napoli a fine stagione perderà la sua punta, capocannoniere della scorsa stagione, quella del terzo scudetto azzurro, Victor Osimhen, ma la sua clausola, si sa, è alla portata solo di un top club, come il Paris Saint Germain. L’obiettivo dell’attaccante azzurro sarebbe la Premier, e lì il Chelsea, che ci ha provato più volte nel corso di questi anni, potrebbe fare il gran colpo, ma per adesso la meta più fattibile sembra proprio il club francese, col quale potrebbe esserci però un intreccio di mercato, come sottolinea Il Mattino. “Attenzione all’asse con il Psg per il Napoli che verrà. Non solo Osimhen, ormai a un passo dal trasferimento nella Ville Lumiere (a meno che il Chelsea non decida di fare pazzie e rilanciare). Nell’agenda azzurra per il futuro, si guarda al Parco Dei Principi, probabilmente perché gli emiri del Qatar potrebbero chiedere uno sconto rispetto ai 120 milioni della clausola rescissoria per il nigeriano. E allora eccoli i nomi che il Napoli è pronto a prendere in considerazione: Carlos Soler, Marco Asensio, Kang in Lee e il baby difensore 20enne Lucas Beraldo. Solo idee di aprile, in attesa che si faccia luce sul nuovo allenatore”.

Factory della Comunicazione