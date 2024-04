Il Foglio, Pastore: “Sei squadre italiane nella prossima Champions? Possibile, ecco cosa dice il regolamento”

Il giornalista di cronache di spogliatoio e del foglio, Giuseppe Pastore, ha commentato la possibilità di avere sei squadre italiane nella prossima super Champions League:

Factory della Comunicazione

“Puntualizzazione importante: l’UEFA non si è ancora espressa con certezza, ma se Roma/Atalanta vincessero l’Europa League da quinte classificate in Serie A, il posto extra in Champions 2024-25 all’Italia spetterebbe alla sesta”.

Di seguito la spiegazione dettagliata sul sito del Corriere dello Sport:

“Tutto dipenderà dal percorso in Europa League di Roma e Atalanta, entrambe vincenti nell’andata dei quarti di finale. Nel caso in cui dovessero vincere la competizione, avrebbero accesso diretto alla fase a girone unico della Champions League, come sempre accaduto. Ma se la vincitrice dell’Europa League finisse fuori dalle prime quattro posizioni in campionato, il posto ottenuto dalla vittoria sarebbe aggiunto a quelli già garantiti alla Serie A. Dato che il quinto posto in Champions è ormai certo per l’Italia, se Roma o Atalanta finissero dalla quinta posizione in giù e vincessero l’Europa League, si aggiungerebbe un sesto posto a tinte tricolori nella massima competizione europea. Infatti il posto per il miglior ranking sarebbe assicurato e il diritto di giocare la Champions League passerebbe alla sesta in classifica”.